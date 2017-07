Çfarë mendojnë pjesëtarë të komunitetit të diasporës për lidhjet e tyre me Kosovën

Çfarë mendojnë pjesëtarë të komunitetit të diasporës për lidhjet e tyre me Kosovën

Me gjithë fjalët e mëdha që u thanë për mërgimtarët nga përfaqësues shtetëror në Kosova ata nuk janë të kënaqur me trajtimin që po u bëhet atyre. Disa atë rinj nga diaspora po vizitojnë Kosovën dhe shprehen se gjithmonë do të angazhohen për vendlindjen e tyre./21Media