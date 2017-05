Të enjten mbrëmje humanitare në "Sheshin 21"

Të enjten mbrëmje humanitare në “Sheshin 21”

Organizata që i ndihmon fëmijët e braktisur “SOS Fshati i Fëmijëve”, sot erdhi më ndryshe. Në emisonin e përjavshëm “Diçka po Zihet” anëtarët e SOS Fshatit të cilët kujdesen për fëmijët ebraktisur gatuan ushqime të shijëshme e të shëndetshme.

Tavolina e kuqe ka gatuar peshk me patate në furrë, leqenik dhe një sallatë me shparguj e domate. Ndërsa tavolina e kaltër përgatiti qofte dhe jufka.

Mirëpo, arsyeja e kësaj ‘gare’ ishte të bëhet prezantimi i punës së tyre si “punëtorë social” dhe të prezantohet “Java e familjes” që e organizohet nga SOS Fshati i Fëmjëve e cila do të fillojë nga 15 maji.

Organizatorja tha se nesër do të lansohet një projekt të ri e cila ka të bejë me vetëdijesimin e popullatës, ndërsa të enjten më 18 maj do të mbahet një mbrëmje humanitare në “Sheshin 21” ku mund të dhurojnë mjete për t’i ndihmuar projektet e këtij fshatit.

Për familjen më të madhe në Kosovë, gjatë këtij emisioni u kërkua nga të gjithë sponzorët që të ndihmohen organizimet e SOS Fshatit në mënyrë që të iu krijohen kushte sa më të mira fëmijëve të braktisur.

Siç e do zakoni kuzhinerët gatuan nën tingujt e muzikës live ku në këtë javë përformuan këngëtarët e njohur: Miranda Hashani dhe Visar Peja.

Në këtë show televiziv nuk munguan edhe recetat e Cekës dhe këshillat e Olës si dhe shumë materiale kushtuar familjes së madhe të SOS Fshatin e Fëmijëve e lojra me përkrahësit që ishin në këndin e publikut./21Media

