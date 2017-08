Bëhet fjalë për një dietë e cila duhet ndjekur për shtatë ditë me radhë, për të humbur 5 kilogramë në një javë, duke u dobësuar pa ndjerë uri

Është e rëndësishme që të pihet së paku 1.5 litër ujë në ditë, duke konsumuar ushqime me bazë miell integral dhe duke konsumuar së paku tre porcione me zarzavate dhe perime në ditë.

Në këtë mënyrë do të ndiheni të ngopur dhe do të hani më pak, natyrisht pa e tepruar me përdorimin e kripës.

Këshillohet që të konsumoni dhe peshk të llojit salmon, ose fileto pule, por të pjekura pa vaj.

E rëndësishme është që te praktikoni edhe aktivitet të rregullt fizik në mënyrë që rezultatet të jenë më të shpejta.