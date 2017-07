1000 hektarë sipërfaqe është kapluar nga flakët

1000 hektarë sipërfaqe është kapluar nga flakët

Në altarin e fshatit Trebovle të Makedonski Brod, disa male u përfshinë nga zjarri. Ekipet e zjarrfikësve bashkë me banorët e zonës ka tre ditë që po përpiqen t’i shuajnë ato por sukses nuk po kanë.

“Ekipi tv21 gjendet këtu ne fshatin Trebovlje në Makedonski Brod. Siç mund te shihet prapa meje mali ne afërsi te këtij fshati është i kapluar nga zjarri. Siç thonë banoret zjarri është aktiv tanimë 3 dite. Ndërsa ekipet e zjarrfikësve dhe helikopterë të angazhuar nga Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim janë në terren për të shuar zjarrin.”

Sipas kryetarit të bashkësisë lokale Zllatko Petrovski, diku 8 km u dogjën, ai thotë se intervenimi i shtetit ishte i vonshëm.

“Zjarret kanë përfshirë sipërfaqe të madhe të pyllit dhe po përparojnë me shpejtësi. Vija e zjarrit tanimë ka mbërritur diku rreth 7 deri 8 kilometra. Sipërfaqja e djegur me siguri se nuk është më e vogël se 1000 hektarë. Falë qendrës për menaxhim me kriza, morëm mbështetje edhe nga Armata e Republikës së Maqedonisë dhe për këtë jemi vërtet mirënjohës. U përfshinë dy helikopterë që po e shuajnë zjarrin. Nga njësia për mbrojtje dhe shpëtim kemi 2 avionë që po punojnë gjithë kohës deri vonë. Ndihmën e kërkuam që para 4 ditëve kur u përfshi një sipërfaqe shumë e vogël dhe kur zjarri mund të shuhej shumë lehtë, por për fat të keq, nga Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim nuk gjetëm mirëkuptim”, u shpreh Zllatko Petrovski, kryetar i bashkësisë lokale Trebovle të Makedonski Brod.

Në shuarjen e zjarreve është përfshirë edhe Armata e Republikës së Maqedonisë, e cila ka angazhuan dy helikopterë Mi-8.17 të cilët mbajnë 2.5 ton sasi uji. Këta helikopterë do të angazhohen në vazhdimësi derisa për këtë do të ketë nevojë.

“Sapo na mbërritën informacionet nga pilotët. Janë hedhur 28 ton ujë, që siç njoftojnë pilotët, tanimë po kontribuojnë në uljen e intensitetit të zjarreve dhe është duke u shmangur përhapja e mëtutjeshme e tyre. Përndryshe, uji merret nga vendi më i afërt, gjegjeshit nga diga aty pranë”, tha Toni Janevski, nga ARM.

Zjarri ende është aktiv edhe mbi digën ‘Kozjak’./21Media