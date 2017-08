Seanca vazhdon me debat

Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës mungoi kuorumi, seanca vazhdon me debatin e përfaqësueseve te subjekteve politike pjesëmarrëse.

Glauk Konjufca nga Vetëvendosje ka thënë se këtë seancë e ka thirr vet PAN-i duke e cilësuar si vazhdim të seancës së 3 gushtit. Sipas Konjufcës, arsyeja pse e konsideron se këtë seancë e ka thirrur PAN- dhe po e bojkoton është për faktin se Presidenti Thaçi është në anën e koalicionit PAN. “ai është kryekëput në shërbim të Koalicionit PAN, bile me disa takime që i zhvilloi javët e kaluara me disa eskponentë të PDK-së të sapoliruar nga burgu na tregoj qartë se është vënë me të gjitha forcat në funksion të krijimit të qeverisë së ardhshme nga koalicioni PAN”, ka thënë Konjufca .

Ai ndër të tjerash ka shtuar edhe Quinti ka bërë thirrje që të paraqiten në seancë ata që kanë për detyrë të propozojnë kandidatin për kryeparlamentar. “për ndryshe formulimi i një tjetër ambasade në Kosovë se dikush nuk po guxon me lëshu pushtetin sepse përfundon në bankat e drejtësisë e tregon më së qarti sepse po vonohet krijimi i institucioneve të qeverisë së Kosovës dhe pse këta me çdo kusht duan të mbeten në pushtet, kjo është arsyeja sepse pushtetin e konceptojnë si amnisti nga drejtësia”, ka thënë ai./21Media