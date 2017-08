Haradinaj: Brenda dhjetë ditësh do të formohen institucionet.-Mustafa: Besoj se Pacolli do ta respektoj marrëveshjen e koalicionit

Kandidati për kryeministër nga koalicion PAN Ramush Haradinaj beson se nëse AKR-ja do t’i bashkohet këtij koalicion brenda dhjetë dite do të krijohen institucionet e reja. Por, kryetari i LDK-së Isa Mustafa ka deklaruar se beson se kryetari i AKR-së Behgjet Pacolli do t’i përmbahet marrëveshjes së koalicionit me LDK-në. Ndërsa, Xhavit Haliti nga PDK-ja thotë se nëse koalicioni PAN do t’i kishte votat do të merrte pjesë në seancë./21Media