Krasniqi fiton në kategorinë deri në 52 kilogramë

Kosova po merr pjesë në Lojërat e VIII-ta të Frankonisë, që po mbahen në Abidjan të Bregut të Fildishtë.

Xhudistja, Distria Krasniqi, ka fituar medaljen e artë në kategorinë deri në 52 kilogramë, shkruan rtv21.tv

“Me këtë rast, Komiteti Olimpik i Kosovës përgëzon suksesin e garueses tonë, me shpresën se edhe atletët do të stolisen me medalje në Abidjan, por edhe sportistët e rinj, që po e përfaqësojnë Kosovën në Festivalin Olimpik Evropian për të rinj (EYOF)”, shkruan në faqen zyrtare të Komitetit Olimpik të Kosovës në Facebook./21Media