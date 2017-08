Deputetët duhet të votojnë më se voni deri në mesnatë

Sot është dita e fundit në të cilën deputetët do të debatojnë në lidhje me rebalansin e buxhetit, pas çka vijon votimi për të njëjtin. Deputetët e shumicës parlamentare dhe opozitës kanë qëndrime të ndryshme në lidhje me buxhetin e propozuar- sipas VMRO-DPMNE-së janë shkurtuat fonde në sferat kryesore siç janë arsimi dhe shëndetësia dhe investimet kapitale, ndërsa shumica parlamentare thotë se janë shkurtuar vetëm shpenzimet jo produktive të qeverisë së kaluar.

“Ministri i financave kishte punë të rëndë. Pas 11 viteve dhe buxheteve , kjo qeveri nuk do të shpenzojë për çokolata përderisa populli nuk ka as për bukë. Në kontinentet krijohet buxhet jo real”, tha Maksim Dimitrievski, deputet i LSDM-së, përcjell TV21

“Çdo ditë merrni borxhe të reja nga 2 milion euro, politikë katastrofale. Bëjmë rebalanc në të cilin ju si kryetar i Komisionit për mbrojtje dhe siguri jeni marrë vesh që të shkurtojmë 11 milion euro prej atyre të cilët duhet ti mbroni. Shkurtojmë 11 milion euro për policinë dhe ushtrinë”, tha Dimitar Stevanxhija, deputet I VMRO-DPMNE-së./21Media