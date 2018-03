Rusia përgatitet për të zgjedhur Vladimir Putin për herë të katërt si president të saj

Rusët rrallëherë e shohin presidentin e tyre duke qarë, megjithëse gjatë 18 viteve të tij në fuqi kishte shumë tragjedi. Kjo ndodhi vetëm një herë, në fillim të udhëheqjes së tij, me 24 shkurt të vitit 2000, në funeralin e Anatoly Sobchak.

Sobchak ishte një nga njerëzit që krahas Gorbachevit dhe Yeltsinit ndihmoi që të shuhej Bashkimi Sovjetik. Ai ishte edhe një reformues që morri një oficer të klasit të mesëm nga KGB me emrin Vladimir Putin, dhe i dha punën e tij të parë në politikë, shkruan rtv21.tv.

8 kandidatë garojnë për të qenë në krye të Rusisë në këto zgjedhje që do të mbahen me datën 18 të këtij muaji, por me shumë gjasë do të jetë Putin që edhe një herë do të marrë kreun e shtetit, e një kandidate i quan këto zgjedhje false, si në një kazino ku kazinoja gjithmonë fiton. Emri i kandidates është Ksenia Sobchak, vajza e Anatolyt që ndihmoi që Putin të vinte në këtë pozitë.

Vdekja e Sobchak ishte e dyshimtë, ngase arsyeja zyrtare e vdekjes ishte sulmi në zemër, mirëpo nuk janë gjetur gjurmë të një arresti kardiak. Shumë dyshojnë që edhe Putin kishte diçka të bënte me vdekjen e tij, mirëpo funerali i tij është rasti i vetëm kur Putin është parë duke lotuar./21Media