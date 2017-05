Ai ishte një nga djemtë më të famshëm në shkollë, maskota e shkollës, pjesë e klubit të futbollit si dhe në korin e shkollës, dhe ishte Princi i mbrëmjes së maturës

Ajo ishte një vajzë e qetë me nevoja të veçanta, por ajo vendosi që të provojë fatin e saj dhe t’i kërkojë djaloshit që të shkonte me të në Mbrëmjen e personave me nevoja të veçanta. Përgjigja e djaloshit e bëri nënën e vajzës me lot.

Destiny McLemore e dinte saktësisht se kë donte ta merrte në mbrëmje, djalin shumë të famshëm të shkollës Grant Kelley që ishte djali i ëndrrave të saj, dhe ajo e dinte se një mbrëmje më të do t] ishte e mahnitshme.

Ajo morri rrezikun dhe e ftoi Grant-in me një postim në Facebook duke shkruar “Grant Kelley, a pranon të shkosh në mbrëmjen e personave me nevoja të veçanta me mua?”

Ajo priti me shumë stres përgjigjen, por ajo erdhi: “Do të dëshiroja shumë që të shkoj në mbrëmje me ty Destiny ❤ ❤”

Shumë nga shokët e tij e pyetën se a planifikon të shkojë vërtet, ai u përgjigj “Absolutisht, mezi pres të kënaqem me të“, shkruan rtv21.tv.

Për nënën e Destinys gjesti i ëmbël i Grant-it kishte rëndësi sa e gjithë bota, pasi ajo ishte mësuar që vajza e saj të shihej vetëm për ndryshimet që kishte nga të tjerët.

Edhe nëna e Grant-it ishte shumë krenare për të birin, ajo si nënë e vetme beson se ky veprim i të birit lë të kuptohet se ajo e ka rritur atë si duhet.

Grant dhe Destiny kaluan për mrekulli në mbrëmjen e tyre, dhe është një natë që Destiny nuk do ta harrojë kurrë!/21Media

