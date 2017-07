Ai la të nënkuptohet se do ta votojë edhe Kadri Veselin

Ai la të nënkuptohet se do ta votojë edhe Kadri Veselin

Deputeti tashmë i zgjedhur i AKR-së, Labinot Tahiri tha se do ta votojë secilin kandidat për kryetar të Kuvendit, që sipas tij mjafton që ai të jetë shqiptar.

Tahiri me këtë nënkuptoi se do ta votojë edhe Kadri Veselin nëse kandidon për kryetar. “Unë them edhe e kam thënë do ta votoj secilin kandidat shqiptar që propozohet për kryetar të Kuvendit, qoftë edhe ai Kadri Veseli”, tha Labinot Tahiri për KP.

Ndryshe, deputetët e VV-së kanë deklaruar se nuk do ta votojnë Kadri Veselin nëse ai kandidon për kryetar të Kuvendit. Të njëjtin vendim e ka marrë dje edhe LDK-ja.