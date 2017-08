Në edicionin e XVI sjellë 230 filma në Prizren

Në edicionin e XVI sjellë 230 filma në Prizren

Edicioni i 16 i festivalit ndërkombëtar të filmit të shkurtër dhe dokumentar, DokuFest ka filluar rrugëtimin e tij me një performancë të vecantë duke imagjinuar edicionin e tyre të 100. Kjo performancë erdhi duke u përputhur me të ardhmen, temën boshtë të këtij ediconi të DokuFest-it. Në hapje të këtij festivali morën pjesë artistë të shumtë nga vendi dhe bota, përfaqësues të institucioneve të Kosovës e Shqipërisë si dhe të ftuar special për të vlerësuar filmat që do të shfaqen në gjashtë kategoritë garuese të festivalit./21Media