Sipas Raportit të Gallup Internacional -Kosova është vendi i tretë më religjioz në Botë

Sipas Raportit të Gallup Internacional -Kosova është vendi i tretë më religjioz në Botë

Kosova është vendi i tretë më religjioz në Botë së bashku me Indinë, Bregun e Fildishtë, Ganën dhe Papua New Guinea. Sipas raportit të këtij viti të Gallup Internacional, vendi më religjioz në Botë është Tajlanda. Vendet më pak religjioze janë: Kina, Suedia, Çekia dhe Britania e Madhe. Historiani Jahja Drancolli flet për këtë renditje të Kosovës bashkë me shtetet më të varfra në botë. Thotë se i tërë Ballkani ndodhet në të njëjtin nivel pasojë e politikave jo racionale ditore.

Kosova është vendi i tretë më religjioz në Botë së bashku me Indinë, Bregun e Fildishtë, Ganën dhe Papua New Guinea. Sipas raportit të këtij viti të Gallup Internacional, vendi më religjioz në Botë është Tajlanda. Vendet më pak religjioze janë: Kina, Suedia, Çekia dhe Britania e Madhe. Historiani Jahja Drancolli flet për këtë renditje të Kosovës bashkë me shtetet më të varfra në botë. Thotë se i tërë Ballkani ndodhet në të njëjtin nivel pasojë e politikave jo racionale ditore./21MEDIA