Dua Lipa rrëmbeu 2 çmime

Në edicionin e sivjemë të Brit Awards që u mbajtë sonte në Londër, pamë Ed Sheeran në garën për katër çmime, Kendrick Lamar dhe Drake në të njëjtën kategori si Beck dhe yjet e One Direction, Harry Styles, Zayn Malik dhe Liam Payne që u përballen me njëri-tjetrin.

Çmimet e 2018 u ndane zyrtarisht dhe fituesit më të mëdhenjë të natës së sontme ishin Dua Lipa dhe Stormzy.

Dua Lipa rrëmbeu dy çmime nga pesë nominime. Çmimin si solo artistja më e mirë si dhe çmimin “Artistja më e mirë debutuese” ndërsa Stormzy u shperblye me çmimin për albumin më të mirë britanik “Gang Signs & Prayer” si dhe çmimin solo këngëtari më i mirë mashkull.

Fituesit tjerë të këtij edicioni të Brit Awards janë:

British Album of the Year:

Dua Lipa – Dua Lipa

Ed Sheeran – Divide

J Hus – Common Sense

Rag ‘n’ Bone Man – Humour

Stormzy – Gang Signs & Prayer — WINNER

British Male Solo Artist:

Ed Sheeran

Liam Gallagher

Loyle Carner

Rag’n’Bone Man

Stormzy — WINNER

British Female Solo Artist:

Paloma Faith

Kate Tempest

Jessie Ware

Laura Marling

Dua Lipa — WINNER

British Group:

Wolf Alice

Gorillaz — WINNER

London Grammar

The XX

Royal Blood

British Breakthrough:

Dave

Dua Lipa — WINNER

J Hus

Loyle Carner

Sampha

Critics’ Choice Award:

Jorja Smith — WINNER

Mabel

Stefflon Don

British Single of the Year:

Liam Payne – “Strip That Down” featuring Quavo

Jax Jones feat. Raye – “You Don’t Know Me”

Clean Bandit – “Symphony” featuring Zara Larsson

Rag’n’Bone Man – “Human” — WINNER

J HUS – “Did You See”

Calvin Harris – “Feels” featuring Pharrell Williams, Katy Perry and Big Sean

Dua Lipa – “New Rules”

Ed Sheeran – “Shape of You”

Jonas Blue – “Mama” featuring William Singe

Little Mix – “Touch”

International Female Solo Artist:

Taylor Swift

Lorde — WINNER

Bjork

P!nk

Alicia Keys

International Male Solo Artist:

Kendrick Lemar — WINNER

Childish Gambino

Drake

Beck

DJ Khaled

International Group:

Foo Fighters — WINNER

Arcade Fire

LCD Soundsystem

Haim

The Killers

British Artist Video of the Year:

Ed Sheeran – “Shape Of You”

Harry Styles – “Sign Of The Times” — WINNER

Liam Payne Ft Quavo – “Strip That Down”

Little Mix – “Touch”

ZAYN and Taylor Swift – “I Don’t Wanna Live Forever./21Media