Një tjetër sukses për Dua Lipën

Videoklipi i këngës “New Rules” i këngëtares nga Dua Lipa, ka arritur të klikohen mbi 1 miliard herë në kanalin YouTube. Me këtë rast, kanali ka nderuar Duan, duke e vendosur fotografinë e saj në kopertinën e kategorisë së muzikës, shkruan rtv21.tv

Këngën “New Rules”, Dua e interpretoi mbrëmë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve “Brit Awards 2018”. Në këtë ceremoni Dua rrëmbeu dy çmime, atë të artistes më të mirë femër dhe çmimin artisja debutuese më e mirë.

Ndryshe, listën për këngët më të klikuara në YouTube e kryesojnë “Despacito” nga Lius Fonsi me mbi 4 miliardë klikime, “See you again” nga Wiz Khalifa me mbi 3 miliardë klikme, “Gangam Style” nga PSY me mbi 3 miliardë klikime, “Sorry” nga Justin Bieber me mbi 2 miliardë, e shumë të tjerë./21Media