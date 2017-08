Kryeparlamentari e citoi Manifestin e Krushevës

Me duartrokitje por edhe me ndonjë fishkëllimë. Kështu u prit në Meçkin Kamen të Krushevës kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi. I ngjashëm ishte edhe rasti me ministrin e brendshëm Oliver Spasovskin. Xhaferi i cili si kryetar i Kuvendit është organizator i kësaj ngjarjeje, për herë të parë merrte pjesë në këtë solemnitet. Fjalimin e tij para të pranishmëve, Xhaferi e nisi me një citat të Manifestit të Krushevës.

“Ejani vëllezër myslimanë afër nesh, të nisemi kundër armiqve tuaj dhe tanë! Ejani me bajrakun e Maqedonisë autonome. Maqedonia është nëna jonë e përbashkët dhe po na thërret për ndihmë. Ejani t’i këpusim zinxhirët e robërisë, të shpëtojmë nga mundimet dhe vuajtjet. Fqinj tanë të dashur, si turq, arnautë, ejani afër nesh vëllezër, t’i afrojmë shpirtrat dhe zemrat dhe të shpëtojmë, që ne dhe pasardhësit tanë të jetojmë të qetë, të punojmë mirë dhe të përparojmë…”, tha Talat Xhaferi, Kryetar i Kuvendit të RM-së.

Për këtë citim, Xhaferi mori duartrokitje nga të pranishmit dhe vazhdoi të flasë për sfidat bashkëkohore me të cilat ballafaqohet Maqedonia. Ai theksoi se vetëdija të cilën para më shumë se 100 vite e kanë pasur kryengritësit e Ilindenit, duhet të shërbejë si shembull për bashkëjetesën dhe mirëkuptimin dhe duhet të jetë udhëzues për sfidat bashkëkohore me të cilat ballafaqohet vendi.

“Periudha e cila vijon, kërkon shumë punë dhe vendime e zgjidhje serioze, ndoshta në shikim të parë vendime dhe zgjidhje mjaft të vështira, të cilat në një afat të arsyeshëm do ta tregojnë përfitimin për të gjithë qytetarët. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, këtu mendoj për të gjithë njëqind e njëzet (120) deputetët dhe administratën, ka kapacitet por besoj edhe vullnet politik ta plotësojë obligimin e vet që buron nga Plani qeveritar i njohur si 3-6- 9”, tha Xhaferi.

Tradicionalisht, manifestimi që çdo vit mbahet në Meçkin Kame, kësaj here u mbyll me valle tradicionale maqedonase dhe shqiptare të interpretuara nga shoqëritë kulturore artistike nga vendi. Sido që të jetë, fare lehtë mund të konstatohet se interesimi i qytetarëve për të marrë pjesë këtu me rastin e festës së 2 Gushtit, nga viti në vit është në rënie.

Edhe këtë vit, delegacioni zyrtar maqedonas dështoi ta vizitojë manastirin Prohor Pçinski në Serbi ku para 73 viteve u mbajt mbledhja e parë e Këshillit Antifashist për Çlirimin Kombëtar të Maqedonisë. Vendin në të cilin para 7 dekadave u vendosën themelet e shtetit maqedonas, qeveria e Serbisë, e ka ndaluar të vizitohet nga delegacionet zyrtare maqedonase./21Media