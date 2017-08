Fotografia me të cilën e uroi Dukagjin Lipa, Duan

Sot feston ditëlindjen ylli i muzikës Dua Lipa. E me këtë rast babai i saj ish solisti i grupit “Oda”, Dukagjin Lipa ka uruar të bijën me një fotografi kur ajo ishte bebe. Fotografia na sjell edhe një imazh më ndryshe të Dugit , i ri në moshë e me flokë të gjata i cili në duar mban Duan kur ishte bebe. “Buzëqeshja jote gjithmonë ndriçon ditën time. Ne e bëmë këtë mirë së bashku. Urime ditëlindja dashuria ime”, ka qenë ky urimi i Dukagjinit poshtë fotos së postuar.

Dua u lind më 22 gusht të vitit 1995 në Londër, kurse prindërit e saj Dukagjini dhe Anesa emigruan në Angli në vitin 1990./21Media