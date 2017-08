Metoda që do të zvogëlojë praninë e kampilobakterit

Gjashtë në dhjetë pula nga supermarketi përmbajnë baktere potencialisht vdekjeprurëse. Kjo është edhe arsyeja se pse çdo vit në Britani të Madhe infektohen gjysmë milioni njerëz dhe vdesin shumë njerëz për shkak të të vjellave dhe shqetësimeve me stomakun.

Edhe pse dihet prej dekadash që kampilobakteri gjendet në fermat e pulave, asgjë nuk është bërë në lidhje me të. Prandaj, zyrtarët e shëndetësisë i paralajmërojnë konsumatorët që të parandalojnë veten nga infeksioni dhe tregtarët duhet të marrin përgjegjësinë për produktet e tyre.

Pjesa më e madhe e rasteve të helmimit ndodhin për shkak të lëngut të pulës kur ajo është e pa gatuar. Sipas studiuesve, kjo shkakton edhe bakteret përgjegjëse duke i shumuar shumë shpejt.

Ju duhet ta lani mishin e pulës me kujdes para përgatitjes, edhe pse në fakt nuk rekomandohet. Kjo, për shkak se rrit rrezikun e infeksionit me kampilobaktere, të cilat mund të përhapen në duar gjatë larjes. Megjithatë, nëse ndodh infeksioni, simptomat zakonisht zhvillohen brenda dy deri në pesë ditë pas ngrënies së mishit të kontaminuar.

Shumica e njerëzve shërohen brenda disa ditësh, por në disa raste infeksioni mund të shkaktojë sindromën e zorrëve nervoze, artritin reaktiv dhe mund të çojë deri në abort. Më të rrezikuar janë të vegjlit, të moshuarit, njerëzit me sistem të dobët imunitar dhe pacientët me kancer. Për këto kjo mund të jetë fatale.

Dr. Frida Jorgensen thekson se tregtarët duhet të rrisin presionin mbi fermerët e pulave për të përmirësuar kushtet në fermat, ndërsa studiuesit thonë se po bëjnë gjithçka për të gjetur metoda që do të zvogëlojnë praninë e këtij bakteri (Campylobacter).