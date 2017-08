Pacolli: VV-ja do të marrë pjesë në seancë.-Limaj: Javën e ardhshme Kosova do t’i ketë institucionet.-Makolli: Jemi në koalicion me LDK-në dhe i rrijmë besnik kësaj

Pacolli: VV-ja do të marrë pjesë në seancë.-Limaj: Javën e ardhshme Kosova do t’i ketë institucionet.-Makolli: Jemi në koalicion me LDK-në dhe i rrijmë besnik kësaj

Të gjitha partitë politike e kanë konfirmuar pjesëmarrjen në vazhdimin e seancës konstituive, të caktuar për 24 gusht, ku pritet të propozohet kandidati për krye parlamentar nga koalicioni PAN. Por, në Vetëvendosje dhe në koalicionin LAA kanë thënë se nuk do ta votojnë Kadri Veselin për kryeparlamentar. Ndërsa, zyrtarët e PAN-it janë optimist se javën e ardhshme Kosova do t’i ketë institucionet e reja. Analistët politik ndërkaq vlerësojnë se fajtorë për zvarritjen e krijimit të institucioneve janë të gjitha partitë politike./21Media