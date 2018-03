Sukseset nuk kanë të ndalur për Ledri Vulën

Pas koncertit të jashtëzakonshëm që mbajti në Prishtinë, për Ledrin vjen edhe një sukses tjetër.

Se është njëri nga reperët më të pëlqyer, po e dëshmon edhe në rrjetet sociale, shkruan rtv21.tv

Së fundmi janë bërë 1 milion ndjekës në llogarinë zyrtare të Ledrit në Instagram, por jo vetëm kaq. 1 milion janë bërë po ashtu edhe klikime në këngën e tij të re “I vogel”

Para pak minutave Ledri ka ndarë një fotografi të shkëputur nga videoklipi sipër së cilës ka shkruar:

1M views – i vogel. Faleminderit ekipes qe kan punu per me realizu kete projekt. @berat_pinkmoon @nesermusic @redboxent @bigbangbeats @fatonshoshi @avdiudenis . Ni falenderim i madh nga zemra per te gjitha komentet edhe ripostimet nga tgjith ju. #kosova10./21Media