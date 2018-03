Lladrovci dhe Jashari shikuan nga afër finalen mes Arsenalit dhe Cityt

Kryetari i Skënderajt, Bekim Jashari dhe kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci, kanë ndjekur nga afër sot finale e zhvilluar në Wembley mes Arsenalit dhe Manchester Cityt.

Këtë lajm e ka bërë të ditur vet ,Lladrovci në Facebook i cili ka thënë se bashkë me Bekimin e kanë shijuar atmosferën e rrallë që ofron Arsenali dhe tifozëria e jashtëzakonshme e këtij ekipi të famshëm.

“Sot, së bashku me mikun e shokun tim Bekimin, shijuam atmosferën e rrallë që ofron Arsenali dhe tifozëria e jashtëzakonshme e këtij ekipi të famshëm, në Finalen e kupës.

“Falënderim të veçantë shpreh për familjen e Ragip Xhakës, babën e Granitit dhe Taulantit, e cila na ftoi për këtë ndeshje të rëndësishme”, ka shkruar Lladrovci në Facebook.

Tutje Lladrovci ka thënë se nesër agjenda e tyre në Londër do të përmbaj disa takime ku më i veçanti do të jetë dreka me euro-deputeten britanike.

Ndryshe të përzgjedhurit e Pep Guardiolas kanë rrëmbyer kupën Carabao në Angli, pasi në finalen e Wembley-it ishin dukshëm më të mirë se sa Arsenali dhe e mposhtën me rezultat 0-3./21Media