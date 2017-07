230 filma do të shfaqen në Prizren nga 5 deri më 12 gusht

Janë bërë të gjithë përgatitjet për edicionin e 16 të festivali të filmit të shkurtër dhe dokumentar “Dokufest”,i cili pritet të filloj të premten më 4 gusht në Prizren. Të zhgënjyer me përkrahjen e institucioneve, drejtoresha e këtij festivali Nita Deda tha se DokuFesti po bëhet dhe se janë shumë krenar me të gjitha programet e këtij viti. “E ardhmja”, do të jetë tema bosht e këtij edicioni i cili fillon nga data katër gusht dhe për nëntë netë radhazi do të shfaqen rreth 230 filma nga e mbarë bota. /21Media