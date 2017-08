Bufi/Kukuvajka, një zog i nderuar por, edhe i urryer varësisht nga kulturat

Në kohën e fundit ndoshta i keni vërejtur shumë vajza që kanë varëse apo ndonjë unazë me një buf, mirëpo a iu ka shkuar në mendje se çfarë simbolizon ky shpend dhe pse përdorët në këtë formë.

Për disa Bufi – Kukuvajka është një shpend cili lamëron ngjarje të kobshme. Në një natë të errët në ndërtesa apo shtëpi të larta, bufi zë vend dhe këndon më një zë jo të këndshëm për veshin. Shpesh e keni dëgjuar edhe shprehjen “Po këndon qyqja”. Ka edhe prej atyre që besojnë se kur këndon kukuvajka/bufi do të vdes dikush në atë rreth.

Mirëpo, me këtë shpjegim vihet në kundërshtim me atë pse njerëzit bartin bizhuteri me këtë shpend që e ndjellë të keqen?! Por, ekziston edhe një shpjegim tjeter i cili e arsyeton bartjen e bufit si stoli, shkruan rtv21.tv.

Në mitologjinë greke, Athena vajza e Zeusit ishte përendeshë e diturisë dhe inteligjencës, si atribut i kësaj bufi merr simbolikën e Athenës, pasi që në atë kohë bufi konsiderohej si një zog profetik.

Simbolika e bufit është e lidhur ngusht me karakteristikat e Athenës, në këtë rast bufi/kukuvajka është konsideruar si një zog i cili shkon në bazë të intuitës, është njohur për urtësi, ka intelegjencë dhe është largëpamës sidomos natën.

Çdo gjë ka një shpjegim, edhe kukuvajka në bizhuteri nuk simbolizon të keqen por, gjithnjë anën e mirë të saj./21Media