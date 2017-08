Aty çdo personi i takon të pijë mbi 12 litra alkool në vit

E dimë se nëse e teprojmë me pijet alkoolike atëherë do të jetë e dëmshme për shëndetin tonë. Andaj në disa vende alkooli është i ndaluar me ligj.

Por është edhe vendi në të cilin pihet alkooli pihet në masë të madhe, Irlanda.

Këto çdo personi i takon të pijë mesatarisht 12. 3 litër pije alkoolike në vit si verë, birrë e të tjera. Kjo rezulton që Irlanda të ketë pijanecët më të mëdhenj në botë./21Media