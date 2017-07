Sipas Ahmetit padia për PDK-në është në përgaditje

Kryetari i komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti të hënën kishte reaguar ndaj deklaratave të zyrtarëve të PDK-së lidhur me punësimet në komunë. Ai me këtë rast kishte thënë se do të paditsë PDK-në.

Ahmeti eksluzivisht për RTv21.tv ka bërë të ditur se padia për PDK-në është në parapërgaditje.

“Është në përgaditje. Kemi 30 ditë afat nga shpifja” ka thënë ai./21Media