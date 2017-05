Ajo mund të mos e thërrasë mrekulli, mirëpo secili që ka dëgjuar historinë e saj e quan si të tillë

Lyndee Pellettiere-Swapp ra në koma dhe ishte gjetur nga djali i saj Steven. Ajo ishte dërguar në spital, ku ishte në komë për 12 ditë me radhë.

Burri i saj i qëndronte pranë duke i thënë “duhet të luftosh” pa ndalur, por fjalët e tij duket se binin në vesh të shurdhër.

Doktorët më në fund i thanë familjes së Lyndee-s se ajo me shumë gjasë nuk do të zgjohej asnjëherë nga koma, dhe se veprimi më i mirë do të ishte largimi nga mbështetësit jetësorë, për ta lënë atë të pushojë e qetë.

Zemërthyer burri e fëmijët vendosën ta ndjekin sugjerimin e doktorit. Për të nderuar dëshirën e saj vendosën që të dhurojnë të gjitha organet e saj, shkruan rtv21.tv.

Pastaj diçka e pabesueshme ndodhi. Teksa ata e largonin nga mbështetësit jetësorë dhe e gjithë familja ishte aty për të thënë lamtumirën e fundit, Lyndee që të gjithë e dinin për të vdekur pëshpëriti tre fjalë që lanë të shtangur të gjithë: “Unë jam luftëtare”.

Lindee ende nuk ishte gati për të shkuar, dhe vazhdoi për të pasur një kurim të plotë, por çfarë është më rrëqethësja në tërë historinë është se asaj i kujtohen të gjitha.

Asaj i kujtohet burri i saj duke e lutur atë të luftojë, i kujtohet mbesa e saj duke i lexuar dhe madje edhe diskutimet për ta larguar atë nga mbështetësit jetësorë.

Familja e saj është shumë falënderuese për kthimin e saj në jetë, dhe Lyndee shpreson që të inspirojë të tjerët me historinë e saj, duke u thënë që të mos dorëzohen në të dashurit e tyre asnjëherë.

“Vetëm pse nuk je e vetëdijshme, nuk do të thotë se ti nuk dëgjon. Duhet të flisni më të dashurit e tuaj nëse jeni në atë situatë. Ata ju dëgjojnë“./21Media

http://rtv21.tv/e-lane-per-te-vdekur-fjalet-e-saj-shokuan-familjen/