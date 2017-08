Modelja e vogël që shkaktoi tarzira të mëdha

Thylane Blondeau ishte vetëm 10 vjeç kur Vogue e paraqiti atë në një editorial dhe shumë shpejt, ajo u quajt vajza më e bukur në botë. Nuk mund ta “fajësoni” botën përse e quajti kështu sepse ka shumë dëshmi për të mbështetur këtë, shkruan rtv21.tv

Nuk ishte aspak problem për të që të jetonte në qendër të vëmendjes, kjo ndoshta sepse është rritur në një familje të famshme – babai i saj është futbollisti francez Patrick Blondeau dhe nëna e është aktorja Veronika Loubry –

Ajo kishte modeluar edhe më herët, por editoriali i Vogue nxiti shumë trazira, veçanërisht në mesin e grupeve të advokimit të fëmijëve dhe anëtarëve të interesuar të publikut. Vogue u kritikua për seksualizimin e Blondeau

Edhe nëna e saj ishte e tronditur, por jo për arsyen që do të prisni. “E vetmja gjë që më tronditi ishte që gjerdani që ajo mbante ishte me vlerë 3 milionë euro!” Loubry gjithashtu tha se ajo ka hedhur poshtë shumë oferta sepse donte që vajza e saj të kishte një jetë normale.

Edhe tash si 15 vjeçare Thylane Blondeau merret me modelizëm. Ajo ka 839K ndjekës në Instagram, dhe ky numër po rritet çdo ditë. Gjëja që ajo gëzon më së shumti në lidhje me modelimin është takimi me fotografë të rinj dhe artistë përbërës, tha ajo për Teen Vogue në 2015.

Ajo po përcjell kinematografinë dhe dëshiron të bëhet aktore si nëna e saj. Roli i saj i parë ishte në filmin francez “Belle & Sébastien: The Adventure Continues”.

Dhe kur u pyetën rreth modelimit në një moshë kaq të re, Blondeau u përgjigj: “Nëse keni një agjenci të mirë dhe njerëz që kujdesen për ju … është i përsosur”.

Pavarësisht nga jeta që ajo jeton e që ëshëte ëndërr e shumë njerzëve. Qellimet kryesore të saj janë pushimi dhe mbarimi i shkollës. Një vajzë e mençur. Dhe e bukur, gjithashtu./21Media