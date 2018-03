E mërkura e demarkacionit

Ka mbetur edhe një ditë nga mbajtja e seancës për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli është i bindur se të mërkurën do të votohet marrëveshja. Thotë se është në bisedime të vazhdueshme me deputetët e të gjitha partive politike duke mos përjashtuar edhe ata të Vetëvendosjes për ratifikimin e demarkacionit. Por, në Vetëvendosje thonë se nuk lëkunden nga qëndrimi i tyre kundër marrëveshjes për shënimin e kufirit me Malin e Zi./21Media