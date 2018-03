Promovohet libri i Ali Kelmendit

Problematika e demarkacionit me Malin e Zi, trajtohet edhe në librin e Ali Kelmendit me titull, “E vërteta për kufirin e vjetër Çakorr-Hajlë-Zhleb’. Riza Smaka, recensentë i librit, theksoi se libri korrigjon gabimet që janë bërë gjatë shënimit të kufirit me Malin e Zi, por ai nuk ka ndonjë vlerë juridike./21Media