Beqiri: Seancë me një zbulim tē madh për “president të përbashkët”

Beqiri: Seancë me një zbulim tē madh për “president të përbashkët”

Deputeti i LDK-së, Ismet Beqiri ka reaguar sot për seancën solemne e cila u mbajt dje për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës.

Beqiri ka thënë se seanca e djeshme ka qenë më plotë gafe, pa protokoll dhe siç ka thënë Beqiri ka qenë seancë me zbulimin për president të përbashkët Kosovë-Shqipër.

“Të dashur miq

“Seanca Solemne më 18 shkurt” e jo më 17 shkurt do të mbahet mend:

-Seancë jo në ditën e duhur,jo në ditën e shpalljes së Pavarësisë por në ditën e shtyrë për dëshirë të ndonjërit prej”parisē”së vendit,e jo për shkak të ardhjes së ndonjë mysafiri të veçantë shumica prej tyre,në mos të gjithë veq ishin ketu më 17 shkurt,

-seancë me plotë gafe

-seancë pa rend dhe rregull,pa protokoll,

-seancë me fjalime boshe,përjashtuar fjalën e mikut të madh të Kosovës,Kongresmenit Eliot Engell,

-seancë me një zbulim tē madh për “President të përbashkët”fjalë sa për të thënë,por e papranueshme,e rrezikshme,e dëmshme për Kosoven,integrimin tonë euroatlantik”, thuhet në reagimin e Beqirit në Facebook.

Tutje deputeti ka thënë se po ashtu seanca solemne është dashur të mbahet me 17 shkurt dhe jo 18 shkurt siç u mbajt.

“Asgjë befasuese,km shqiptar edhe më heret ka treguar se është i njëanshëm e diferencues,kur flet diqka për Kosovën. Ju kujtohet besoj fjala tij me një rast ne Kuvend të Kosovës,asnjë fjalë për kontributin e Presidentit Historik Ibrahim Rugova. Kur fol për Kosovën,mos me përmend Rugovën,këte veq dashakeqi e bënë. Me rendesi është që shqiptaret e Kosoves dhe kudo ku janë e dinë vleren e Presidentit Rugova,tjerat nuk kanë rëndësi,janë minore. Mbase duartrokitjet dhe ovacionet e qytetareve ne sheshin e Prishtinës për ish Presidentin dhe ish km e Shqipërisë z.Sali Berisha,tregojnë qartë se qytetaret tonë dijnë të çmojnë dhe nderojnë ata qe ndihmuan,perkrahin dhe respektojnë Kosovën. Prandaj e mes tjerash 17 shkurti është 17 shkurt e jo 18 shkurt…nuk shkojnë gjërat me falsitet e qëllim të keq.(kjo për shtyrësit e seancës). Më 17 shkurt ishte 10 vjetori i Pavarësisë,kishte gëzim,festë,koncert madhështor me Rita Orën.

Përjashtuar parakalimin e Policisë së Kosovës dhë FSK-së,18 shkurti nuk thotë asgjë për ne. Kemi 1 vit kohë deri në 11 vjetor të Pavarësisë,ka kohë për Seancë Solemne mē 17 shkurt 2019,shpresoj të mos shtyhet për ditë tjetër”, thuhet në reagimin e deputetit të LDK-së.

Rreth organizimit të seancës solemne të Kuvendit dje kishte reaguar edhe deputetja e Alternatives, Mimoza Kusari Lila./21Media