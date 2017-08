Edhe Gucati reagon ndaj fjalimit të Frashër Krasniqit

Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së Hysni Gucati e ka quajtur paturpësi fjalimin e deputetit të Vetëvendosjes Frashër Krasniqi, për komandantët e UÇK-së të cilët i quan të paguximshëm.

Ai përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social “Facebook”, ka thënë së në kohën kur këta komandantë që Krasniqi i fyen, rrezikonin kokën e tyre për lirinë e vendit, ai bashkë me bashkëpartiak të tij nuk bënë asgjë në vendin, madje nuk e njohin shtetin e Kosovës.

“Nuk mund të kuptoi si mund të mburret me fjalimin e tij në Parlamentin e Kosovës Frashër Krasniqi, madje në fjalimin e tij të parë ngeci jashtë duke mos qenë pjesë e atyre që vërtetë duan të veprojnë për të mirën e popullit, ai ka guximin dhe paturpësinë të flas për udhëheqësit e UÇK-se, sepse në kohen kur komandantët rrezikonin kokën ai dhe shumë të tjerë ishin spektator të tmerrit me të cilin ballafaqohej populli ynë. Dhe, pasi që nuk u derdh asnjë pikë djerse e tyre për të mirën e këtij vendi, Frashër Krasniqi dhe Dardan Molliqaj nuk njohin as himnin, as flamurin, e me këtë as Kosovën si shtet të pavarur”, ka shkruar Gucati.

