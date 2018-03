Politikanët takohen me Jan Hecker

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj është takuar sot me këshilltarin e kancelarës gjermane, Angela Merkel.

“Pata kënaqësinë ta pres në takim Jan Hecker, këshilltarin për Politikë të Jashtme të kancelarës gjermane, Angela Merkel”, ka shkruar Haradinaj në Facebook.

Po ashtu edhe shefi i grupit parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti është takuar me Hecker-in të cilin e ka falendëruar për mbeshtetjen e Gjermanisë dhe rolin që po luajnë në rajon dhe më gjerë.

“Sot takuam keshilltarin e Kancelares Merkel per politike te jashtme z.Jan Hecker. E falenderuam per mbeshtetjen e Gjermanise dhe rolin qe po luajne ne rajon dhe me gjere. LDK eshte ne te njejten familje te Partive Popullore Evropiane me CDU te Kancelares Merkel. Ne mbesim partneri kryesore i CDU-se ne Kosove. E uruam per marreveshjen per qeverine e re gjermane. Kancelarja Merkel do te vazhdoje te sjell edhe me shume siguri ne Evrope dhe me gjere ne mandatin e saj”, ka shkruar Hoti në Facebook.

Ndryshe edhe ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Behgjet Pacolli është takuar sot me Jan Hecker-in./21Media