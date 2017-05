Paloma 15 vite pas xhirimit të serialit “Kur ti të jesh e imja”

Aktoren e njohur meksikane Silvia Navaro e njohim për rolin e Elena Olivares apo Palomës në serialin “Kur ti të jesh e imja” i cili është shfaqur në RTV21.

Ajo tërhiqte vëmendje me bukurinë e saj, por edhe tani pasi që kanë kaluar 15 vjet nga xhirimi i atij seriali nuk ka ndryshuar aq shumë.

Navaro tani është 38 vjeçare dhe është aktive ende në profesionin e saj, kurse sa i përket jetes personale është në lidhje me Gerardo Casanova me të cilin ka edhe një djalë Leonin, vogëlushi me 7 shtator do t’i mbush dy vite jetë.

Ju sjellim disa fotografi nga përditshmëria e saj./21Media

