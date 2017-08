Sipas Zekës VV ka nevojë për reflektim, për hudhje të kapadaillëkut dhe për bashkepunim institucional

I vetmi deputet i PAN-it që ka marrë pjesë në të gjitha seancat konstituive të Kuvendit të Kosovës, Milaim Zeka, përmes një postimi ka njoftuar se të hënën nuk do të shkojë në seancë, pasi sipas tij loja e VV-së është bërë e padurueshme.

”Loja e VV me seancat e Kuvendit, ashte bere e padurueshme. Prononcimi i kolegut Haxhi Shala rreth kesaj logjike te autoritarizmit, eshte e sakte. Adem Mikullovci eshte zot shtepije i Kuvendit. Ai, duke zbatuar urdherat e Partise, tha se “seancen e therret kur te don ai”! Po ne praktike nuk eshte keshtu. Konsultat paraprake me te gjitha partite politike, jane te domosdoshme.

Ne shenje proteste ndaje kesaj anarkie institucionale, ne shenje proteste qe VV po e shfrytezon foltoren e Kuvendit vetem per sulme ndaj PAN/it, une si deputet, nuk do te marre pjese ne seancen e dites se hene.

Shpresoje qe Adem Mikullovci e kupton qe po keqeperdoret ne menyre extreme nga partia e tije, e cila po e ka te veshtire qe te mesohet nga kalimi i politikes ne rruge, ne politiken institucionale. VV ka nevoje per reflektim, ka nevoje per hudheje te kapadaillekut, dhe per bashkepunim institucional, edhe me ata qe mendojne ndryshe!”, ka shkruar Zeka.

Ndryshe, në faqen zyrtare të Kuvendit të Kosovës, njoftohet se Vazhdimi i Seancës konstituive do të mbahet të hënën me 14 gusht në orën 10:00. Në rend të ditës do të jetë Zgjedhja e Kryetarit të Kuvendit dhe e nënkryetarëve të Kuvendit./21Media