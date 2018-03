Dhurata e Edonës për kunatën

Këngëtarja e mirënjohur, Edona Llalloshi përmes një postimi në InstaStory i ka uruar ditëlindjen bashkëshortes së vëllait të saj, Milotit, shkruan rtv21.tv

Në fotografi shihet një tortë e kuqe në formë të zemrës me mbishkrimin “Urime ditëlindja kunatë” të cilën Edona ia dhuruar Erxhinës.

Ndryshe, kujtojmë se Erxhina dhe Miloti dy vite kanë kurorëzuar dashurinë me martesë, ndërsa në vitin 2017-të martesa e tyre është bekuar me një djalë të cilin e kanë pagëzuar me emrin Priam./21Media