Si mysafir i dytë në emisionin 21 Gradë ishte këngëtari i njohur Ardian Bujupi

Si mysafir i dytë në emisionin 21 Gradë ishte këngëtari i njohur Ardian Bujupi

Gjatë intervistës Bujupi tregoi një lajm ekskluziv për projektin e tij të radhës, që do të vijë gjatë ditës së premte.

Kënga e re do të vijë në bashkëpunim me reperin shumë të famshëm kosovar Capital T e do të quhet “Andiamo”, dhe sipas Ardianit ajo ende është duke u përfunduar, shkruan rtv21.tv.

Ardiani bëri të ditur se iniciativa për këngën e re ishte e tija, dhe se ideja i kishte pëlqyer shumë reperit Capital T./21Media