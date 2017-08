Këngëtarja e famshme Mihrie Braha ishte mysafire në emisionin 21 Gradë në RTV21

Ajo zbuloi një gjë ekskluzive për djalin e saj Platorin, i cili në fëmijëri ishte pjesë e muzikës me disa këngë më shumë të zhanrit hip-hop.

Braha tregoi se Platori është duke punuar në disa projekte, duke menduar rikthimin në muzikë, mirëpo nuk zbuloi më shumë se për çfarë bëhet fjalë, duke thënë se nuk dëshiron ta ngutë Platorin për të “shpërthyer” sipas saj, shkruan rtv21.tv.

Mihria i uroi sukses Platorit në çfarëdo projekti që ai vendos të lansojë, dhe bëri të ditur se rikthimin e tij po e flet për herë të parë në këtë emision, duke thënë me shaka se Platori është me pushime e nuk do ta shoh këtë./21Media