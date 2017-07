Ajo cilësohet si “Krenari kombëtare e disa shteteve”

“Elina Duni nuk është as shqiptare, as zvicerane, ajo është krenari kombëtare, në disa shtete”. Ky është vlerësimi që i është bërë këngëtares së njohur nga ana e artisti zviceran Arnaud Robert me rastin e shpalljes së saj si njëra ndër 15 fituesit e çmimit vjetor Swiss Music Prize 2017 që shteti zviceran ndan çdo vit./21Media