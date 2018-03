"Për kaq vite sa kemi punuar kemi bërë revolucion në muzikën shqiptare"

Këngëtarja e mirënjohur, Elvana Gjata në emisionin “Xing me Ermalin” ka treguar se pse pas 15 vitesh ka shkëputur bashkëpunimin me Flori Mumajesin dhe “Threedots”.

Elvana ka thënë se është rritur dhe formuar artistikisht prej tij dhe për këtë është mirënjohëse, shkruan rtv21.tv

“Gjithçka që ndjej është mirënjohje dhe do të jetë një mirënjohje që nuk do të ndryshojë asnjëherë. Unë jam rritur dhe formuar artistikisht prej tij dhe kam mësuar shumë prej tij dhe nuk do ta ekzagjeroja aspak nëse do të thoja se ne të dy për kaq vite sa kemi punuar kemi bërë revolucion në muzikën shqiptare, në performacë dhe këngë”- ka thënë Elvana.

Ajo tha se nuk i harron kurrë rrënjët, mirëpo tani i duhet të ndjekë dritën.

“Unë nuk flas asnjëherë dhe njerëzit shqetësohen shumë për këtë gjë, unë nuk i harroj rrënjët por më duhet të ndjek dritën tani”, tha Elvana./21Media