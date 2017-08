Muhedin Nushi do të jetë nënkryetarë i Prishtinës

Kryetari i komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti ka njoftuar se pas zgjedhjes së Dardan Sejdiu, deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, ka emëruar Muhedin Nushi për nënkryetar të Komunës së Prishtinës.

“Nushi është me profesion ekonomist por në Komunën e Prishtinës njihet si drejtor i administratës që ka bërë avancime të dukshme në dixhitalizimin e shërbimeve, rritjen e transparencës dhe përmirësimin e proceseve. Këto kanë rezultuar në rritjen e cilësisë së shërbimeve në Komunën e Prishtinës. Kam kënaqësinë që këto vite kam punuar me një njeri si Muhedinin dhe se do të vazhdojmë bashkëpunimin në shërbimin tonë për qytetarët e Prishtinës”, thuhet në postimin e Ahmetit në Facebook.

Po ashtu Ahmeti ka falëndëruar Dardan Sejdiun për arritjet në komunë dhe realizimin e premtimeve te vitit 2013.

“Ka qenë kryetar po aq sa edhe unë, duke e mbajtur një pjesë të madhe të barrës në përgjegjësitë tona në komunë. Dardanit i uroj sukses në Kuvend, duke ditur se atje do të jetë përfaqësues i denjë i komunës tonë dhe përfaqësues i qëndrimeve të Lëvizjes duke vazhduar luftën kundër korrupcionit dhe luftën për zhvillim të Republikës tonë”, thuhet në postimin e Ahmetit./21Media