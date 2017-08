Varfëria në Shqipëri e emocionon Emina Cunmulajn

Modelja e njohur shqiptare, Emina Cunmulaj e cila jeton dhe vepron në Amerikë, pas pushimeve në vendlindje në Mal të Zi, ajo sot ka udhëtuar edhe për në Shqipëri.

E bukur, e thjeshtë dhe zemërgjerë është Emina e cila sot iu ndihmoi disa familjeve në nevojë në Shkodër të Shqipërisë.

Ajo sot postoi disa fotografi në rrjetin social “Instagram” ku përmes një shkrimi bëri thirrje që edhe të tjerët të ndihmojnë familjet e varfëra me aq sa kanë mundësi, shkruan rtv21.tv.

“Sot ishte nji dite me shume emocine, nga varferia te vuajn kaq shume njerz ne kyt koh eshte e tmerrshme

E nijej vehten te privligjuar qe arrita te njofton @arberhajdari dhe qe me solli ti ndihmoj disa famileve qe kishin nevoj shume te madhe

Vllezer,motra dhe miq te dashur… Ju lutem, neqoft se keni mundesi me sa do qoft shkoni dhe shikoni ju per vehten se sa njerz kan nevoj ndihmen tone”, ishte mesazhi i Emina Cunmulajt./21Media