Lista me emrat më të popullarizuar në botë gjatë vitit 2017

Web faqja BabyCenter ka publikuar listën me emrat më të përdorur për fëmijë në botë gjatë viti 2017. Në listë për gjininë mashkullore kryeson emri Liam duke pasuar me Noah, Lucas, Mason e të tjerë. Ndërkohë emri që kryeson në listën e femrave është Emma duka pasuar me Olivia, Ava, Isabella, Sophia, Mia, e të tjerë, përcjell rtv21.tv

Më poshtë sjellim listën deri tek numri 20, kjo ndoshta mund të ju jap ide për emra për ata të cilët po presin fëmijë./21Media