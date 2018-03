Një poezi nga poeti i njohur shqiptar

Një poezi nga poeti i njohur shqiptar

Naim Frashëri ishte poet shumë i njohur, i cili ka lindur në vitin 1846, ndërsa vdekur në vitin 1900.

Naim Frashëri u shqua për lirikën e tij patriotike me temë aktuale (vjershat “Gjuha shqipe”, “Korçës” 1887, etj.), u këndoi me pasion të rrallë mallit dhe bukurive të atdheut (“Bagëti e bujqësia”) dhe bëri thirrje të fuqishme për çlirimin e tij (krijime të ndryshme, “Dëshira e vërtetë e shqiptarëve”), si dhe për begatimin e vendit dhe një të ardhme demokratike të tij. Ai i këndoi natyrës, dashurisë (poema “Bukuria”, një ndër kryesoret e tij, 1890), miqësisë, jetës intime (me brengën për të afërmit që bori).

Naim Frashëri u shqua edhe për poezinë meditative, nisi në shqipet poezinë filozofike (vjersha “Perëndia” 1890). Shkroi dhe proza për të vegjlit dhe bëri disa përshtatje mjeshtërore fabulash të La Fontenit. Botëkuptimi i Naimit ishte në thelb panteist e idealist. Ndikimi i Naim Frashëri, me gjallje të shkrimtarit dhe pas vdekjes, jo vetëm te shkrimtarët shqiptarë të kohës, por edhe të periudhës së mëvonshme, ishte i madh./21Media

Emri i Zotit

Zot i vërtetë,

Bota e tërë

Gjithë ç’ke bërë

E ç’ka në jetë

Të gjitha ç’janë

Yje dhe diej,

E dhé e qiej,

Një gjuhë kanë,

Që thotë emrin tënt!

Ngado që shikonj,

Atë emër dëgjonj.

E shoh më ç’do vënt.

Dheu, që rrimë ne,

Duke mbleruar,

E kam dëgjuar,

Që thotë se ç’je.

Yjtë me dritë,

Duke kërcyer,

E duke kthyer,

Nat’ edhe ditë,

Re me gjëmim

Zoqtë me fjalë,

Deti me valë,

Lumi me rrëmbim

Lulja me erë,

Dhe me bukuri,

E me mituri,

Kur çel në verë,

Emrin tënt thonë,

Ty të tregojnë

E të lëvdojnë,

Ty gjithë monë!

Po njeriu, o Zot!

S’ta di emrin tënt,

Se s’gjendet me mënt.

Ah! S’e thotë dot;

Njeriu nukë munt,

Se gjuhë s’i dhe

Që të thotë ç’je,

O fuqi pa funt!

Dielli kur del,

A tek perëndon,

Zogu kur këndon,

E gjethi tek çel,

Bukur tregojnë,

Emrin që ke,

Rrëfejnë ç’gjë je,

Dhe më gëzojnë.

Në gjithë botë

Vetëm njeriu s’di

Rri si çilimi

E s’mundet ta thotë!

Me zë të zjartë,

Donja të flisnja,

Edhe t’i grisnja,

Retë si kartë,

Si vetëtima;

Apo si lumi,

Që s’e zë gjumi,

Me oshëtima!

Falmë nga togu

Q’është e ç’shohëm

Nga gjithë ç’njohëm,

Zën’ e një zogu,

Të rri më një vënt,

Edhe më lerë,

Të them një herë,

Një herë emrin tënt.