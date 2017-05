Abrashi: Gjatë muajit, vendoset se a do të jetw paga minimale 170 euro apo më e lartë

Paga minimale në Kosovë po vazhdon të mbetet çështje me interes për qytetarët veçanërisht punëtorët. Ministri Arban Abrashi thekson se paga minimale do të rritet dhe se nuk do të ketë dy kategorizime të pagës minimale 130 dhe 170 euro. Mirëpo ende nuk dihet për sa do rritet paga minimale./21Media

