​Pesë erëzat më të shijshme dhe më të shëndetshme

Ua paraqesim pesë erëzat më të efektshme, që përveç përmirësimit të shijes së ushqimit tuaj, kontribuojnë në ruajtjen e shëndetit tuaj dhe trajtimin e trupit tuaj.

Këto janë erëza që kanë një efekt të dobishëm në trup, si lufta kundër alergjive dhe dhimbjeve të ndryshme, parandalimin e zhvillimit të tumorit, ose parandalimin e zhvillimit të sëmundjeve të zemrës.

Shafrani indian

I njohur si ari indian, shafrani i Indisë ka vetitë e forta mjekësore, që mund të eliminojnë substanca të dëmshme nga trupi ynë. Por, më e rëndësishmja përmirëson funksionin e trurit dhe ndihmon në parandalimin e fillimit të sëmundjeve të zemrës. Ajo gjithashtu ndihmon për të qetësuar simptomat e artritit, si dhe sëmundjen Alzheimer dhe Parkinson.

Piper i zi

Kjo erëz përmirëson tretjen, zvogëlon kapsllëkun dhe shumë probleme të tjera me traktin e tretjes. Hulumtimet kanë treguar se është i mirë në parandalimin e kancerit, por edhe për trajtimin, për të ndihmuar me depresionin, presionin e lartë të gjakut, zgjidhjen e varësisë nga cigaret dhe problemet me gjëndrën tiroide.

Kanella

Kjo erëz ndihmon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak. Studimi zbuloi se njerëzit me diabet të tipit 2 që konsumonin kanellën, ulnin nivelin e sheqerit në gjak. Kanella është gjithashtu e mirë për reduktimin e niveleve të kolesterolit dhe të gjithë duhet ta përdorin atë pasi ndihmon në parandalimin e kancerit, sulmeve të zemrës dhe helmimit me ushqim.

Arrëmyshku

Kjo aromë aromatike përmban myristicin, një vaj esencial që gjendet në bimë të tilla si karota dhe selino. Është provuar se zvogëlon kolesterolin, depresionin dhe ankthin, dhe përmirëson memorien dhe rritë epshin.

Xhenxhefili

Ndihmon dhe stimulon tretjen, lehtëson inflamacionin dhe sëmundjet e stomakut dhe parandalon dhimbje. Përveç kësaj, ajo ka veti relaksuese, qetësuese dhe antibakteriale, por përdoret edhe në trajtimin e alergjive. Është ideal për imunitet dhe zbutjen e simptomave të ftohjes.