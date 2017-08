Me pjesëmarrjen e shumë fëmijëve nga shtetet e ndryshme të Ballkanit, Evropës dhe Botës, në qytetin Burgas të Bullgarisë, ka përfunduar Gara Ndërkombëtare Miss&Mister World 2017

Me pjesëmarrjen e shumë fëmijëve nga shtetet e ndryshme të Ballkanit, Evropës dhe Botës, në qytetin Burgas të Bullgarisë, ka përfunduar Gara Ndërkombëtare Miss&Mister World 2017

Në Natën Finale fëmijët e grup moshave të ndryshme prezantuan, kulturën, traditën, talentin dhe bukurinë e vendeve përfaqësuese. Djaloshi nga Kosova, 12 vjeçari Eris Durmishi, edhe kësaj radhe triumfoi në këtë garë ndërkombëtare duke rrëmbyer tre çmimet kryesore të kësaj gare.

Me unanimitet të jurisë profesionale, Erisi shpallet Little Mister Evropa, Little Mister World 1-rst Runner Up dhe çmimin fotogjenik Winner Photo.

Është hera e dytë që Erisi vlerësohet me çmime ndërkombëtare në konkurse bukurie. Ai përveç bukurisë, me dinjitet përfaqësoi kulturën dhe traditën e shtetit të Kosovës, duke bërë të ndjehet krenar çdo shqiptar me sukseset e këtij djaloshi.