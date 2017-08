Ermonela Jaho do të interpretojë edhe në Buenos Aires

Sopranoja e njohur Ermonela Jaho, së shpejti do të paraqitet edhe para publikut agjentinas. Pas suksesit që pati në Spanjë ajo me datat 12, 15, 17 dhe 19 shtator do të ngjitet në skenën e shtëpisë operistike “Teatro Colon” në Buenos Aires.

Aty “Jaho do të pprezantohet me shfaqejen “La Traviata” të Verdit./21Media