Gjatë historisë së futbollit janë shënuar disa autogola të bukur e interesantë, dhe vazhdojnë të shënohen

Gjatë kohëve të fundit në Zvicër është shënuar një tjetër “super gol” ama në golin e gabuar.

Është fjala për ndeshjen mes Pully Football dhe Fc Renens në kuadër të një kupe, ku Adrien Gulfo i Pully-t duke u munduar ta pastrojë situatën, shënon një gol të pabesueshëm në golin e tij, shkruan rtv21.tv.

Ndeshja përfundoi me rezultat të barabartë 3 me 3 në kohë të rregullt, por pas vazhdimeve ishte Pullo skuadra që arriti të fitojë me rezultat 4-3, duke arritur në finale të kupës.

Golin e mahnitshëm mund ta ndiqni më poshtë:

