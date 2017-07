dhe shoqëria civile me mendime të kundërta

“Ne si KSHZ jemi të përgatitur në çdo çast për zgjedhje, pa marr parasysh për çfarë janë ato”, u shpreh Rexhep Prokopuca, nënkryetar i KSHZ-së.

Komisioni Shtetëror Zgjedhor i ka bërë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet lokale të 15 tetorit. Kështu tha nënkryetari i KSHZ-së Rexhep Prokupuca. Sipas tij, nuk priten manipulime në zgjedhje, pasi lista zgjedhore sipas tij është e pastruar.

“Lista zgjedhore është e pastruar pas ati procesit pastrim administrativ dhe në teren. Pasi parlamenti e ndryshoj ligjin kodin zgjedhor ne ishim të detyruar të veprojmë sipas ligjit, qëndrimi jonë është se ne si komision zgjedhor lista është e pastruar”, shtoi Prokopuca.

Po me këtë nuk po pajtohet Xhabir Deralla nga Qendra për Liri “Civil”. Ai thotë se nga hulumtimet e tyre anomalit nuk janë hequr akoma.

“Lista zgjedhore ballafaqohet me sfida serioze, nuk besojmë se për këtë periudhë të shkurtër do ta sjellni në situatë të mirë. Besimi në listën zgjedhore dhe zgjedhjet janë të lidhura mes vetë dhe kjo gjë është e rëndësishme. Ne si OJQ do të ndihmojë për ta përmirësuar këtë gjendje”, u shpreh Xhabir Deralla, Qendra për liri “Civil”.

Për pastrimin e listës zgjedhore, muaj më parë profesori Izet Zeqiri theksoi së në Maqedoni ka 280 mijë votues fiktiv.

“Ne aktualisht kemi 2 milion 250 mijë banor, a në zgjedhjet e 2014 kemi pasur 1 milion e 780 mijë votues. Po të analizojmë votuesit që nuk kanë të drejt vote, ata janë nën moshën 18 vjecare diku 550 mijë. Nga 2 milion 2 50 mijë banor nëse i heqim 550 mijë d.m.th. ngelin 280 mijë fiktiv”, u shpreh Izet Zeqiri, profesor.

Ndryshe siç paralajmëroi kryeparlamentari, Talat Xhaferi, zgjedhjet lokale ai do t’i shpallë më 6 gusht.