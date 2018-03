Sipas spekulimeve të mediave italiane

Udhëheqësi i partisë euroskeptike Liga e Veriut në Itali, Matteo Salvini, ka gjasa të mëdha që të emërohet për Kryeministër të Italisë dhe ai njihet si një politikan, i cili ka deklaruar në vazhdimësi se do ti rezistoi politikave të Brukselit. Salvini deklaroi se Evropa sërish duhet të ndërtohet përreth njerëzve, e jo përreth burokracisë.

Ai mbështeti vendimin e Britanisë për tu larguar nga Bashkimi Evropian, duke theksuar se Italia do të jetë shteti i radhës anëtar, i cili do të largohet nga unioni. Salvini deklaroi sot se blloku i qendrës së djathtë është në gjendje që të drejtoi Italinë dhe se tregjet nuk kanë arsye për brengë. Ai përsëriti qëndrimin e tij se euro ka qenë dhe mbetet një gabim, por qartësoi se nuk mund të paramendohet organizimi i një referendumi për anëtarësinë e Italisë në grupin e shteteve, të cilat përdorin valutën e përbashkët. Salvini tha se partia e tij, e cila fitoi 18 për qind të votave, është e gatshme që të bisedoi me të gjitha partitë, por paralajmëroi se ai nuk do të hyjë në një qeveri të gjerë të koalicionit.

Partia e Salvinit fitoi më së shumti vota brenda bllokut të partive të qendrës së djathtë. Ky bllok përbëhet nga katër parti, të cilat së bashku fituan 37 për qind të votave. Liga e Veriut në koalicion u rreshtua para Lëvizjes Forca Italia, e kryesuar nga ish-Kryeministri Silvio Berlusconi.

Në anën tjetër, ish-kryeministri i Italisë, Matteo Renzi, tha se ai do të largohet nga funksioni i Kryetarit të Partisë Demokratike, pas rezultatit të dobët të kësaj partie në zgjedhje./21Media